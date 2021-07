'Italiaanse club keert STVV de rug toe en onderzoekt nieuwe piste'

Bologna blijft speuren naar buitenkansjes op de transfermarkt. Zo zouden ze onderhandelen met Arthur Theate (KVO), maar zoeken ze nog steeds een extra spits. Yuma Suzuki stond op de radar van de Italiaanse club, maar die lijken nu een alternatief gevonden te hebben.

Vorige week raakte bekend dat de Serie A-club ook informeerde naar de komst van de 25-jarige spits van Sint-Truiden. Yuma Suzuki was vorig seizoen nog goed voor 17 doelpunten en maakte daarmee komaf met het degradatiespook op Stayen.

De speler heeft ondertussen (meermaals) aangegeven te willen vertrekken uit Limburg. Ook de Kanaries lijken bereid om mee te werken aan een vertrek. Bologna zoekt naar een doublure voor in de voorhoede en kwam bij de Japanner uit. Desondanks lijken ze nu het geweer van schouder te veranderen en te kiezen voor een andere piste.

Want volgens Eleven Sports zou de Rossoblu nu de gesprekken willen opstarten met FC Dallas om Ricardo Pepi naar de Serie A te halen. De amper 18-jarige aanvaller vindt vlot de weg naar het doel in de MLS. Na veertien wedstrijden zit de Amerikaan al aan acht doelpunten.

De vraag is nu of STVV hun spits nog kwijtspeelt. Het Limburgse bestuur vraagt een bedrag van maar liefst vijf miljoen euro. De spits zelf daarentegen ligt in de lappenmand, altijd vervelend voor iemand die tijdens de mercato een transfer probeert te forceren.