Ook AA Gent verliest en zet kwalijke reeks verder: "Zo'n eerste speeldag, altijd raar"

Het openingsweekend werd geen feest voor de G5. Nadat alle concurrenten steken lieten vallen, deed AA Gent zondagavond hetzelfde op het veld van Sint-Truiden. STVV klopte de Buffalo's met 2-1.

"We startten ideaal met dat snelle doelpunt, waarna we er echt niet goed uitzagen bij de gelijkmaker", analyseerde Hein Vanhaezebrouck na afloop de partij. "Na die evenwichtige eerste helft kwamen we goed uit de kleedkamers. We hadden de match volledig onder controle. We gaven niets weg, maar er was iets te weinig frisheid bij ons voorin."

"Dan hoop je erop dat je met je wissels het verschil kan maken... De invallers waren ook scherper en zorgden voor veel meer gevaar, maar dan krijg je vanuit het niets een schot vanuit de middencirkel die binnengaat. Tja, daar hou je geen rekening mee", aldus Vanhaezebrouck met een beetje zin voor overdrijving. "Ik kan de jongens heel weinig verwijten, ik vond de reactie die ze getoond hebben na de 2-1 voorbeeldig. We verdienen hier altijd meer dan een nederlaag, maar het is het resultaat wat telt."

Slechte reeks

AA Gent en openingswedstrijden, het is allang geen geslaagd huwelijk meer. Vorig seizoen verloren de Buffalo's ook al op de openingsspeeldag op Stayen. "Sinds 2012 heeft AA Gent haar eerste competitiewedstrijd niet meer gewonnen", geeft Vanhaezebrouck aan. "Toeval of niet: dat was ook de laatste keer dat we thuis gespeeld hebben. Het blijft een raar gegeven, zo'n eerste speeldag", besluit de coach van AA Gent, die STVV-coach Hollerbach feliciteerde voor het geleverde spel en strijdlust van de Kanaries.