🎥 Zonder enige twijfel: dit is het doelpunt van de speeldag

Niemand hoeft er naar te zoeken. De goal van het weekend in de Jupiler Pro League komt op naam van Christian Brüls. Zijn schot van een meter of 25 was van ongelooflijke kwaliteit. En het leverde STVV de volle buit op tegen AA Gent.

GOLAZO!



Laga St. Truiden x Gent menghasilkan satu gol yang cukup ngehek. Tembakan keras Christian Bruls sukses hantam gawang Gent yg dikawal Sinan Bolat.



St. Truiden sendiri sukses memenangkan laga dgn skor 2-1 dgn gol tsb.