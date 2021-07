Felgeplaagd Sint-Truiden neemt scalp van AA Gent, maar: "Gemakkelijk is het niet met zo'n smalle kern"

Voor de wedstrijd was AA Gent al torenhoog favoriet. Na de vroege openingstreffer van de Buffalo's gaf niemand een stuiver voor de kansen van STVV. De Kanaries kropen recht en knokten zich op wilskracht en via een klasseflits van Christian Brüls naar drie welgekomen punten en een vertrouwensboost.

"We begonnen natuurlijk erg slecht met dat vroege tegendoelpunt, maar ik vind dat we goed gereageerd hebben. We scoorden een mooi doelpunt via Mboyo, waarna AA Gent in het begin van de tweede helft de betere ploeg was. Wij werden teruggedrongen... Maar dan kwam dat zondagsschot van Brüls, grote klasse", glimlachte Bernd Hollerbach.

De klasseflits van Brüls was uiteindelijk voldoende om de drie punten in Stayen te houden. Een opsteker van jewelste voor Hollerbach en co, die er een woelige voorbereiding hebben opzitten. "Ik moet onze ploeg feliciteren met de manier waarop ze vanavond gestreden hebben. Daarnaast moet ik ook onze fans bedanken. Zij waren onze twaalfde man en hebben ons voortgestuwd", aldus Hollerbach.

Ondanks de zege bleef de Duitse coach van STVV de nuchterheid zelve. Indirect dringde hij nogmaals aan op versterkingen. "We moeten toegeven dat we het geluk aan onze zijde hadden vanavond. Maar gemakkelijk is het echt niet met zo'n smalle kern." Naast een karrenvracht aan geblesseerden, bleef topschutter Yuma Suzuki aan de kant met transferitis. Cacace en Hashioka nemen dan weer deel aan het olympisch voetbaltoernooi.