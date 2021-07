Brys en Dury bespreken prestaties van hun teams én strafschopgeval: "Het is gefloten, geen zin in polemiek"

Marc Brys en Francky Dury zagen beiden hun teams één keer scoren. Een strafschopgeval lag aan de basis van het doelpunt van OHL. Bert Put floot strafschop voor de thuisploeg na een duel tussen Henry en Sørmo, terwijl de verdediger niet meer fout leek te doen dan de aanvaller.

Wat vond de benadeelde coach daar van? "Ik sta er verder af dan de ref. Ik denk dat het een moeilijke situatie was, met Henry die in het duel zat", onthield Dury er zich van om stevige kritiek te uiten. "Het heeft geen zin om er nadien nog heel veel over te praten. Dan is er morgen en overmorgen weer een polemiek."

Daar had Dury aan het begin van de competitie duidelijk geen zin in. "Het is gefloten. Beiden maken contact. Als je het mij vraagt, is het geen strafschop", schepte de West-Vlaamse trainer dan toch duidelijkheid over zijn mening. "Maar wat ik daar van vind is misschien niet zo heel belangrijk."

Marc Brys had op het moment van de persconferentie de beelden nog niet gezien. "Ik wil mij er dan ook van onthouden om er dieper op in te gaan. Thomas Henry zei dat het strafschop was, maar of hij de juiste man is om dat aan te vragen, weet ik niet. Of ik nu vind dat het strafschop vind of niet: die relevantie is beperkt." Maar is er overleg geweest tussen de scheidsrechter en de VAR? "Dat heb ik niet gezien, neen."

Bewogen wedstrijd

Ook over het geleverde spel hadden beide coaches uiteraard wel wat te zeggen. "Het was een bewogen wedstrijd met veel irritaties en emoties", analyseerde Brys. "Wij hebben met veel respect gekeken naar de zeer goede voorbereiding van Zulte Waregem. Als na een kwartier in de tweede helft de tegenstander met tien valt, hoop je de competitie te kunnen beginnen met drie punten. Dat is logisch."

Dury wist op het moment van de uitsluiting van Joost van Aken uiteraard dat het moeilijk zou worden voor Essevee. "We hebben gestreden om dat punt te behalen. Het is het punt van het collectief. Wij hadden dan nog één of twee kansen via Sørmo en zij kregen ook nog een paar kansen via Henry of anderen. Ik heb een interessante match gezien. In de eerste helft was ons voetbal bij momenten goed."