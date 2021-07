Match 1 door ogen van ervaren coaches: Brys wil 'man of 10' om competitief te zijn, Dury tevreden over nieuwkomers

Het inpassen van nieuwkomers is ook voor ervaren coaches als Marc Brys en Francky Dury telkens weer één van de uitdagingen aan de start van het nieuwe seizoen. Brys heeft bij OHL echter nog niet veel nieuwe jongens mogen verwelkomen, bij Dury was dit wel al het geval.

Op de persbabbel na OHL - Zulte Waregem werd Brys gevraagd hoeveel nieuwe spelers hij nog wil om écht competitief te zijn. "Nog een man of tien", opperde Brys. Het antwoord toverde een glimlach op het gezicht van enkele journalisten. "Jullie lachen, maar ik meen het. We laten dertig mensen vertrekken en er zijn drie nieuwkomers in de plaats gekomen. Dat is een misbalans. We moeten dat gaat toefietsen."

Kwaliteit kost geld

Al draait het toch vooral om de kwaliteit en niet zozeer om de kwantiteit. "We moeten ons niet onder druk laten zetten om die of die transfer te doen. Wij kiezen voor kwaliteit en in deze tijd kost dat geld. We moeten daar niet gek in doen en moeten zeker niet aan overpay doen. We moeten er voor zorgen dat we intelligent kunnen inkopen, afhankelijk van de noden."

Het maakt de job van Brys er wel niet gemakkelijker op. "Iedere trainer heeft graag dat hij vanaf de eerste wedstrijd over elke speler kan beschikken. Dat is nu niet zo", gaat de OHL-coach er nuchter mee om. "Ze zullen op diverse tijdstippen binnensijpelen. De ene zal tot nu alles meegetraind hebben bij zijn club en dan zullen er zijn die al vier maanden stilliggen."

Zijn collega Francky Dury kon op de eerste speeldag wel al verschillende nieuwe gezichten tussen de lijnen brengen. "Sørmo ging de hele tijd op en neer, hij was helemaal leeggespeeld tegen het einde. Van Aken had een goede speler om tegen te voetballen", verwees Dury naar diens rechtstreekse tegenstander Henry. Omdat Joost Van Aken een tweede gele kaart pakte na een fout op Henry, moest Essevee met tien verder.

Zeer gematigd positief

"Ik ga hem zeker niet veroordelen op basis van die rode kaart. Hubert heeft zijn taak met zijn klasse en ervaring goed ingevuld. Lasse Vigen heeft hard gewerkt. Zinho Gano heeft gedaan wat ik voor ogen had: het was het opzet om met zijn inbreng meer de bal te kunnen houden", overloopt Dury nog de prestaties van de andere nieuwkomers. "Laat het mij zeer gematigd positief noemen. Ik ben tevreden."