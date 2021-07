Marc Brys deed een duidelijke tactische zet met onder andere aparte positie(s) voor Casper De Norre

Bij Marc Brys weet je dat je je altijd aan een opvallende tactische zet kan verwachten. Casper De Norre werd door hem met een duidelijke opdracht het veld ingestuurd tegen Zulte Waregem en ook de wissel aan de rust had een tactische reden.

Bij het gadeslaan van de namen op het wedstrijdblad leek het duidelijk: OHL zou met drie centrale verdedigers spelen, met dan De Norre op de linkerflank en Bese op de rechterflank. Alleen: er was een surprise van de chef. De posities voor Bese en De Norre waren omgewisseld. Dat werkte naar behoren en bleef zo de volledige eerste helft.

"De trainer wilde mij graag tegen Dompé laten spelen", kwam De Norre met de verklaring. "Dat is iemand die heel snel is en kort draait. Dat moest ik daar zo goed mogelijk proberen op te vangen. Dat was een beetje de bedoeling. Daarom dat ik ik rechts speelde in plaats van links."

Bijsturen aan de rust

Na de pauze ging de ex-speler van Genk en STVV nog op een andere positie spelen. "Nadat Louis Patris een gele kaart kreeg en gewisseld werd, ging ik een rijtje lager spelen en moest ik Dompé van daaruit opvangen. Ik was de rechtercentrale verdediger, het was tussen die positie en de rechtsback spelen."

Overigens: die vervanging aan de rust voerde Brys door omwille van het tactische plaatje, niet omdat Patris een geel karton achter zijn naam had staan. "Ik ben niet het soort trainer dat een speler afstraft om die reden. Je zou hem daarom net moeten laten staan. Het was om tactische redenen: op de linkerflank van Zulte Waregem lagen mogelijkheden."

Snelheid en aanvalsdrang nodig

Brys wist uiteraard exact welke kwaliteiten dat hij daar wilde uitspelen. "Daar hadden we meer snelheid en aanvalsdrang nodig. Daarom opteerde ik om Casper daar te houden in plaats van Louis en bracht ik Moussa Al-Tamari, die meer drang naar voren had. Buiten dat ene foutje kan Louis overigens terugblikken op een mooie eerste helft."

De Norre maakte zo wel een primeur mee. "Ik had nog nooit centraal achteraan gespeeld, dat was de eerste keer in mijn leven. Je kan daar iets meer aan de bal komen, je hebt het spel meer voor u. Omdat je centraler staat, kun je ook meer in de combinatie spelen en zelf proberen een aanval op te starten. Dat is wel leuk. Als de trainer mij dat vraagt, speel ik daar, maar het liefst speel ik op de flank."