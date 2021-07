Inspiratieloos Anderlecht verliest Brusselse derby na doelpunten met hele grote strik rond

Welkom terug Union! Van de grote buur hebben ze meteen drie punten cadeau gekregen. Want Anderlecht heeft rond de eerste twee doelpunten wel een heel grote strik gedaan. Dat maakt de zege van USG er niet minder verdiend op, want ze pakten de cadeautjes uit en gaven weinig weg.

Anderlecht begon in de 4-2-2-2 die Kompany al een hele voorbereiding er probeerde in te slijpen. Met Thelin en Raman in de spits én Verschaeren en Amuzu daar achter. Dat liep niet slecht, maar het afdwingen van kansen blijft toch een heikel punt. Thelin gaat ze duidelijk ook niet maken.

Al had Amuzu wel weer een uitstekende kans, maar het mag niet zijn voor de vinnige aanvaller. De voetbalgoden gunnen hem blijkbaar geen deftige statistieken, want zijn schot strandde tegen de paal. Met al dat overwicht mocht het wat meer zijn voor doel, maar goed... geen vuiltje aan de lucht. Tot...

Sardella beschermen

Nieuw seizoen, zelfde verhaal: een domme individuele fout werd genadeloos afgestraft. Sardella verdedigde kinderlijk op een lange bal van Bager en Lapoussin nam het cadeau in dank aan. Hij bood Undav een intikker aan en het stond 0-1. De thuisploeg was dominant in het spel, maar kocht er niks mee.

© photonews

En dat laaste kwartier van de eerste helft werd bijzonder pijnlijk. Vooral voor Sardella, die met Lapoussin een medogeloze tegenstander voor zich had. De 25-jarige Madagaciër herleidde zijn 19-jarige opponent soms tot standbeeld, andere keren tot zo'n verkeerspaaltje dat je op een rijexamen moet ontwijken. Dit leek ons een duidelijk geval van een speler die in bescherming moest genomen worden, want goed voor het vertrouwen was het niet. Zeker niet omdat de eigen aanhang begon te fluiten.

© photonews

Voor het vertrouwen van de ploeg was het wel een opkikker toen er net voor de rust nog de gelijkmaker viel. En met een belangrijke rol voor Amuzu: de steal, het oprukken en de pre-assist waren allemaal van hoge kwaliteit. Gomez zorgde ervoor dat Verschaeren meteen ook op het statistiekenblad stond: 1-1.

© photonews

Het meeste gevaar kwam van Amuzu, die met zijn snelheid en diepgang voor problemen zorgde bij de Unionisten. Maar voor de rest was er te weinig beleving, te weinig grinta, te weinig karakter, te weinig wil... Ja, een beetje te weinig van alles bij Anderlecht.

Geen kans meer voor Anderlecht

En dan ging men achteraan nog maar eens aan het klungelen. Deze keer was het eerst Olsson die te kort terugspeelde op Murillo en dan Murillo die de bal panklaar legde voor Vanzeir die Undav zijn tweede aanbood. Dramatisch uitgevoetbald! De ingevallen Lazare maakte er zelfs 1-3 van.

Anderlecht kon geen kans meer afdwingen. Ook daar blijft het schoentje dus wringen. Een nieuwe spits, die is hoognodig, want met Thelin gaat het echt niet lukken. Maar wat een rentree voor Union SG. Meteen winnen van de grote stadsgenoot. En er valt weinig op af te dingen! Deze ploeg zit heel goed in elkaar.