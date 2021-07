Deschacht waarschuwt RSCA-spelers: "Als ik van Union verloren had en zo had gevoetbald, ik had het mogen horen"

Olivier Deschacht volgt ook na zijn voetvalpensioen zijn ex-club Anderlecht nog op de voet. Daar valt na de eerste speeldag niet veel goeds over te vertellen. Er werd verloren van Union en er was kritiek van de fans. "Als je niet om kunt met druk, ga je niet slagen als speler van Anderlecht."

De terugkeer van het publiek naar het stadion was in het geval van de RSCA-spelers geen pretje: na de nederlaag kregen ze boegeroep rond hun oren. "De fans van Anderlecht zijn veeleisend, dat weet je op voorhand. Ze willen niet alleen dat je elke week wint, maar ook dat je mooi voetbalt. Dat is altijd zo geweest en dat gaat voor alle duidelijkheid nooit veranderen", stelt Deschacht in Het Nieuwsblad.

Hoe gaan de spelers dat dan het best verteren? "Op zo’n moment moet je mentaal sterk zijn, de resetknop even indrukken en terugkeren naar de basis. Als je dat niet kan en niet om kunt met de druk, ga je niet slagen als speler van Anderlecht."

© photonews

Onder andere Sardella maakte een belabberde beurt. "Op een gegeven moment wordt Sardella uitgeschakeld en wándelt hij achter zijn tegenstander aan. En het ergste van alles: hij lijkt op dat moment niet eens ontgoocheld. Dan denk ik: Komaan, jongen, je kan zo goed voetballen… Maak je toch eens kwaad."

Aan die mentaliteit kan Deschacht zich storen. Leeftijd kan ook niet langer als een excuus gebruikt worden, oordeelt hij. "Sardella zit aan bijna veertig wedstrijden voor Anderlecht. Het is nu aan hem om te reageren en er de volgende match opnieuw vol voor te gaan. Ik hoop echt dat hij gisteren de gazetten heeft gelezen en beseft dat het anders moet."

© photonews

Thuis verliezen van Union: niet zo lang geleden leek het onmogelijk. "Als ik tien jaar geleden had verloren van Union en zó had gevoetbald, ik had het nogal mogen horen…" Deschacht heeft dus vooral begrip voor de fans. "Je kan ze geen ongelijk geven, hé. En voor alle duidelijkheid: de Anderlecht-supporters zijn de eersten om te applaudisseren als jet iets goed doet op het veld. Maar die steun moet je ook verdienen."