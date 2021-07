Philippe Albert vindt opzijschuiven van Trebel bijzonder jammer: "Hij had veel kunnen betekenen voor deze ploeg"

De gebreken bij Anderlecht werden door Union pijnlijk blootgelegd. Ook voor Philippe Albert is het duidelijk: paars-wit ontbreekt een echte spits.

"Anderlecht is niet klaar", zegt de analist bij Sudpresse. "Ik heb het al gezegd, maar dat is bevestigd: zonder echte 9 gaan ze er niet komen. Ze kunnen ploegen pijn doen, want er is kwaliteit. Maar er is iemand nodig met het profiel van Nmecha. Dat verandert alles, want hij kan een bal bijhouden om de infiltraties te vergemakkelijken."

En Albert ziet ook een andere speler die belangrijk had kunnen zijn. "Ik weet dat het voor Trebel gedaan is bij Anderlecht, maar dat is spijtig. Ik blijf erbij dat hij veel had kunnen betekenen voor deze ploeg."