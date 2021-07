Het duo dat Anderlecht kapot speelde: "Dat is echt iets speciaal. Sinds onze eerste kennismaking hebben we die klik"

Indrukwekkend! Voor de match schreven we al dat veel ploegen het moeilijk gaan krijgen met Unions' spitsenkoppel, maar die hebben dat meteen ook bevestigd in de eerste match. Deniz Undav met de goals, Dante Vanzeir met de loopacties en de kilometers.

Vanzeir leek wel overal te zijn. De Limburgse aanvaller demonstreerde waar het Anderlecht aan ontbrak: de absolute wil om te winnen. "We hebben alles gegeven en zijn daarvoor beloond", aldus Vanzeir. "We hebben bewezen dat we fysiek en mentaal klaar waren."

Er was ook nooit paniek na de gelijkmaker net voor rust. "We voelden gewoon dat er iets in zat. We kregen onze momenten en voetbalden goed. Een match duurt 90 minuten en iedereen was relax aan de bal. We gaan nog in zulke situaties komen en dan is het nooit goed om te panikeren."

En dan was er nog de samenwerking met Undav. "(lacht) Dat is iets speciaal hé. Wij voelen elkaar met onze ogen dicht aan. Op het veld voelen we gewoon waar de ander loopt of is. Hij heeft iemand nodig zoals ik en ik iemand zoals hij."

Dat werd even later bevestigd door zijn spitsbroeder. "Dante is overal hé. Ik moest de bal bijhouden en de ploeg adem geven. Maar als hij de bal heeft, weet ik dat ik gewoon moet lopen."