Van Crombrugge ziet waar het fout liep: "Ik moet er geen tekening bij maken zeker?"

Hendrik Van Crombrugge was de enige Anderlecht-speler die na de nederlaag tegen Union uitleg kwam geven. De kapitein moest op de bres komen staan. Maar hij eiste ook wel meer van zijn ploegmaats.

Want er was niet veel goeds te zien aan de kant van Anderlecht. "Er liep inderdaad veel mis", knikte Van Crombrugge. "Ons begin was goed, maar daarna geven we het te makkelijk weg. Bij die twee eerste goals moet ik geen tekening maken zeker?"

"We willen groeien en liefst zo snel mogelijk. Maar dan mag je jezelf niet zo in de voet schieten, want anders wordt het moeilijk. Als je wil verbeteren moet je één: minder fouten maken en twee: er sneller uit leren.”

Offensief was het ook bijzonder zwak. “We creëerden inderdaad te weinig. Misschien ook omdat de twee tegentreffers mentaal een klap waren.”