Mazzu klopte Anderlecht met zijn 1B-team aan de aftrap: "We zijn zoveel matuurder geworden sinds februari"

Felice Mazzu heeft zijn terugkeer naar 1A niet gemist. Union SG kwam met een duidelijk plan het veld op en kon dat ook uitvoeren. Opvallend ook: Mazzu startte met zijn 1B-team.

Al de aankopen zaten op de bank. "De nieuwe spelers waren fysiek niet klaar om aan deze match te beginnen", liet hij weten. Zeker omdat Union heel wat moest lopen. "Als je tegen Anderlecht speelt, moet je je aanpassen aan hun kwaliteiten. Je moet niet enkel je eigen filosofie willen doordrukken. We hebben hun kwaliteiten kunnen bedwingen, behalve dat eerste halfuur. Trouwens, ik wou ook op de flow van ons vorig seizoen doorgaan. Dan is het niet slecht om met die spelers aan het seizoen te beginnen."

Anderlecht speelde vorig seizoen ook tegen Union, in de beker toen. Dat werd nog een droge 0-5. "We zijn matuurder geworden sindsdien." In februari gingen de deuren nog open bij Union na de openingsgoal. "We lieten hen toen te veel ruimte om te voetballen. We wilden per se die gelijkmaker maken. Nu zijn we georganiseerd gebleven na de gelijkmaker. We wilden niet ten koste van alles doordrukken."