Sardella, een 19-jarige jongen die wordt uitgefloten voor logische jeugdfouten op een positie waar hij niet is opgeleid

Jeugdspelers van Anderlecht die in de eerste ploeg komen worden meestal wel gespaard. Maar Killian Sardella kreeg op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen wel de volle laag. Maar valt die jongen veel te verwijten?

Sardella is nog steeds maar 19, maar werd op zijn 17de door omstandigheden vanuit het niets gebombardeerd tot basisspeler. Aan de zijde van de teruggekeerde Vincent Kompany ging hij wel de progressie maken die nodig was. Maar het probleem was dat Kompany het grootste deel van het seizoen geblesseerd was en er geen stabiliteit was in de verdediging. Sandler, Cobbaut, Luckassen, Kompany en Kana werden allemaal gebruikt in verschillende combinaties centraal.

Stappen overgeslagen

Daarnaast is Sardella opgeleid als centrale verdediger en moest hij ineens als rechts- en linksachter gaan spelen. Met zijn 1m77 wordt hij als te klein beschouwd voor de as. Het grote probleem is echter dat zijn opleiding nog niet voltooid was. Hij stapte van de U17 over naar de U21 en van daaruit ging hij quasi onmiddellijk naar de eerste ploeg omdat er nood was aan een extra flankverdediger.

Sardella had nog een weg af te leggen vooraleer hij klaar was geweest. Zeker als vleugelverdediger had hij nog heel wat te leren. Nood breekt wet en bij Anderlecht menen ze dat hun jeugdspelers moeten leren omgaan met tegenslagen en kritiek. Maar de vraag werd vorig seizoen al gesteld: doe je hem hiermee een plezier voor de rest van zijn carrière?

Lapoussin deed dat nog

Het is gebleken dat zijn zelfvertrouwen al een paar een deuk heeft gekregen. Loïc Lapoussin degradeerde hem gisteren een paar keer tot verkeerspaaltje. Wie 1B wat volgde, is daar niet verwonderd over, want de Malagassiër heeft zo van die wedstrijden dat zijn tegenstanders sterretjes zien. Maar als heel het team niet draait, is dat voor het reeds breekbare vertrouwen van een jongeling nog erger. Elk foutje wordt ook afgestraft.

Toen Lapoussin hem bij de eerste goal voorbijging, stapte ook Harwood-Bellis niet snel genoeg uit. En de dekking op Undav was ook niet wat het moest zijn. Met andere woorden: er is niemand die even kon corrigeren. Amir Murillo zal de volgende wedstrijden wel spelen, maar hoe moet het dan verder met Sardella? Want ze gaan hem ook nog nodig hebben. De 18-jarige Mehssatou is immers ook nog niet klaar.

Even herbronnen bij de beloften en tot rust laten komen? Hem toch wat extra begeleiding geven? Even herhalen: hij is nog steeds maar 19 en het is niet de bedoeling dat hij straks al helemaal opgebrand is voor zijn carrière goed en wel begonnen is. Of dat bij Anderlecht zal zijn, moet de toekomst uitwijzen.