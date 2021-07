Gilles De Bilde schreeuwt het uit naar Vincent Kompany tijdens match van Anderlecht

RSC Anderlecht opende de competitie in de Jupiler Pro League met een 1-3-nederlaag tegen Union. Commentator Gilles De Bilde vroeg Kompany om in te grijpen.

Het was niet bepaald de wedstrijd die Anderlecht voor ogen had om de competitie te openen. Promovendus Union kwam uitgekookt winnen in het Lotto Park (1-3).

De individuele foutjes die bij Anderlecht gemaakt werden, deden paarswit de das om. Tot groot ongenoegen van de supporters in het stadion. Zij floten Killian Sardella uit.

Commentator Gilles De Bilde schreeuwde het uit naar Vincent Kompany. "Kompany moet hem gewoon uit zijn lijden verlossen en hem wisselen. Hij heeft zich op geen enkel moment weten te herstellen na zijn fout bij de openingstreffer", zei De Bilde bij Eleven Sports.