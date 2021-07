Tene quod bene: een blik op het elftal van Union

Na een voorbereiding zonder nederlaag sloeg promovendus Union afgelopen zondag het Lotto Park met verstomming. Anderlecht moest in eigen huis zijn meerdere erkennen in de kampioen van 1B. Drie vaststellingen over het team van Felice Mazzu.

1 Tene quod bene

Behoud wat goed is, moet Felice Mazzu gedacht hebben. De basiself tegen Anderlecht bestond uit elf jongens die vorig seizoen de titel behaalden in 1B. In de loop van de wedstrijd mochten enkele nieuwkomers de wei in: Marcq, Nieuwkoop, Avenatti en Amani. De Charleroi-huurling diende Anderlecht het genadeschot toe met een knap doelpunt.

2 Amper drie spelers met JPL-ervaring

Opvallend: voor acht spelers uit de basiself van Union was het afgelopen zondag de vuurdoop in de Jupiler Pro League. Enkel Dante Vanzeir (32 wedstrijden), Guillaume François (175 wedstrijden) en Anthony Moris (31 wedstrijden) waren voordien al actief op het hoogste niveau. Anderlecht-invaller Lior Refaelov heeft met andere woorden meer JPL-wedstrijden op de teller dan de elf Unionisten samen.

© photonews

3 Spelers weggeplukt uit lagere reeksen

Met gokmiljardair Tony Bloom heeft Union heel wat financiële slagkracht. Dat betekent hoegenaamd niet dat het geld door de ramen gesmeten wordt in het Dudenpark. Union schuimde de voorbije seizoenen de lagere reeksen af in de zoektocht naar (betaalbaar) talent. Met succes, zo blijkt.

Deniz Undav, afgelopen zondag nog boeman van Anderlecht, werd weggplukt bij SV Meppen (derde divisie Duitsland). Ismaël Kandouss, een sterke centrale verdediger, kwam over van Duinkerke (derde divisie Frankrijk). Ook in de Nederlandse tweede klasse vond Union twee landgenoten: Senne Lynen (ex-Club Brugge) werd weggeplukt bij Telstar, terwijl Siebe Van der Heyden na Anderlecht en KV Oostende uiteindelijk via FC Eindhoven bij Union belandde.

Dit was de basisopstelling van Union tegen Anderlecht: Moris- François, Bager, Van der Heyden, Kandouss, Lapoussin- Nielsen, Teuma, Lynen- Undav, Vanzeir.