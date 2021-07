Club Brugge vermijdt blamage in minuut 103 en speelt gelijk in openingswedstrijd tegen Eupen

Club Brugge heeft op het nippertje een nederlaag vermeden op de openingsspeeldag tegen Eupen. In de absolute blessuretijd kon De Ketelaere de 2-2 gelijkmaker in doel werken.

Het publiek in Jan Breydel was er klaar voor, na bijna een volledig seizoen van thuis te moeten toekijken hoe hun club het deed, werden ze weer met open armen ontvangen in Brugge. Clement zorgde meteen voor de nodige scepcis bij diezelfde fans door Okereke te laten starten op de flank. De Ketelaere mocht wel centraal op het middenveld postvatten.

Eupen was echter niet onder de indruk van het Brugse publiek en probeerde bij tijd en wijle ook richting het doel van Lammens te trekken. Ngoy kon Rits afhouden in de zestien en draaide zich vrij voor een schot, maar besloot over.

Even later nam de druk van Club wel toe. Eupen-doelman Nurudeen moest zich eerst onderscheiden na een kopbal van dichtbij van Okereke en ook daarna moest hij alert zijn bij een afstandsschot van Ricca en een vrije trap van De Ketelaere. Scoren lukte Club evenwel niet in de eerste 45 minuten van het nieuwe seizoen.

Tweede helft

In de tweede helft ging Club verder op zoek naar het eerste doelpunt. Vormer kreeg plots heel veel ruimte aan de rand van de zestien en verstuurde een diepe bal richting Okereke. Nurudeen kwam heel goed uit, kon voorkomen dat Okereke veel tijd had om na te denken en bracht redding.

Even later was het toch zover voor blauw-zwart. De Ketelaere trapte een voorzet van Mata rechtstreeks richting doel, op de arm van Agbadou. Van Driessche wuifde het protest eerst weg maar wees na een VAR-interventie toch naar de stip. Vanop de elfmeter opende Dost zijn rekening.

© photonews

Het moeilijkste leek achter de rug te zijn voor Club maar niet veel later stond de Brugse defensie niet goed in de organisatie. Prevljak vond Lammens nog op zijn pad maar de alleen gelaten Kayembe hing de bordjes weer gelijk.

Een kwartier voor tijd kreeg Eupen het Jan Breydelstadion muisstil De ingevallen Lambert rukte op met de bal aan de voet, Ngoy maakte de loopbeweging en werd met een gemeten pass gevonden. Oog in oog met Lammens faalde de Belgisch-Congolese spits niet.

Als er één man van de match moet worden aangeduid, is het ongetwijfeld Eupen-doelman Nurudeen. Hij hield Okereke tot tweemaal toe van een doelpunt en kon in de eerste helft alles uit zijn doelvlak weren. In de slotfase toonde hij zich met een fantastische parade op een schot van Rits om de voorsprong veilig te stellen.

Dat leek toch zo te zijn want zelfs in de 10 extra minuten wist Club niet meer te scoren. Pas in de 13e van 10 extra minuten kon De Ketelaere de 2-2 binnenwerken die in Jan Breydel binnenkwam als het doelpunt van de overwinning.