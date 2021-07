Ex-ref hard voor Eupen en ziet scheidsrechter fantastisch werk doen: "Ik hoop dat de bond hen nog een boete geeft"

Er was veel te doen over de 104 minuten speeltijd in Club Brugge-Eupen. Ref Bram Van Driessche bestrafte het vele tijdrekken van de Oostkantonners en dat komt hem enkel op lof te staan van een ex-collega.

Serge Gumienny vindt dat Van Driessche de juiste beslissing nam. “Scheidsrechter Bram Van Driessche heeft er alles aan gedaan om tegen het schandalige tijdrekken van Eupen in te gaan”, zegt Gumienny in HBvL. “Hij heeft gele kaarten getrokken tegen het tijdrekken. Hij heeft lef getoond om er alles bij te tellen wat Eupen had verspeeld. Hij ging er tegenin." "De arbitrage heeft zijn zaak gedaan. Ik hoop dat de voetbalbond nu een initiatief neemt en Eupen een boete geeft. Ofwel praten ze met hen ofwel geven ze hen een boete voor schandalig tijdrekken. De voetbalbond moet hier zijn rol in spelen. Hopelijk heeft de match delegate dit in zijn verslag genoteerd zodat de voetbalbond nadien ingrijpt.”