Philippe Clement teleurgesteld in ploeg: "We waren dit weekend al verwittigd geweest"

Net als vorig seizoen slaagde landskampioen Club Brugge er niet in om de openingswedstrijd in het eigen Jan Breydel te winnen. Tegen Eupen werd het in extremis 2-2.

De vreugde was groot na de gelijkmaker van Charles De Ketelaere in de 13e minuut van de verlengingen, maar achteraf was er toch vooral plaats voor teleurstelling in Brugge.

"Als we morgen de kansen bekijken die elke ploeg gecreëerd heeft, moeten we deze wedstrijd altijd winnen", vertelt Clement op de persconferentie achteraf. "Eupen heeft niet veel gecreëerd maar ze scoren wel twee keer", zucht hij.

Nochtans was Club goed begonnen aan de wedstrijd en leek het er niet op dat Eupen na het openingsdoelpunt nog op en over blauw-zwart zou gaan. "We waren goed gestart en kregen ook enkele kansjes maar het is moeilijk om een ploeg open te trekken in het begin, wanneer iedereen nog fris is. Daarna was er te weinig tempo en snelheid langs onze bal', analyseert de trainer van Club Brugge de eerste helft.

Teleurgesteld

"De eerste tien minuten na de rust waren heel goed. Maar ik ben ook teleurgesteld want ik heb op voorhand gezegd dat we op zoek zouden moeten gaan naar een tweede doelpunt als dat eerste zou vallen. We hebben dit weekend de waarschuwingen gezien: Genk speelt een goede eerste helft tegen Standard maar komt achter, Antwerp komt 0-2 voor tegen Mechelen maar ze verliezen nog met 3-2. We verslapten en daar moeten we aandacht aan besteden", besluit hij.