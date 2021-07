10 minuten extra tijd: overdreven of heeft de arbitrage (eindelijk) ballen getoond?

Het debat na de wedstrijd Club Brugge-Eupen gaat ongetwijfeld over de arbitrage. De VAR blijft (deze keer) uit de wind, maar de 10 minuten toegevoegde tijd waren er wel heel veel.

10 gele kaarten, een VAR-interventie én tijdrekken vanaf de eerste helft vanuit het Eupense kamp. De arbitrage maakte de rekensom en telde er 10 minuten bij. Maar ook na die 10 minuten was het nog niet gedaan want Eupen-doelman Nurudeen had, niet voor de eerste keer, last van krampen in die extra tijd en bleef enkele minuten op de grond liggen. Uiteindelijk kon Charles De Ketelaere in de 13e minuut van de toegevoegde tijd de gelijkmaker in doel leggen.

Is in eerste instantie 10 minuten extra tijd niet te veel of hebben Van Driessche en zijn team eindelijk de tering naar de nering gezet en een terecht aantal minuten toegevoegd?

De toon is in ieder geval meteen gezet voor de rest van het seizoen. Tijd rekken, en zeker overdreven veel tijd rekken, wordt gestraft. De verloren tijd in de wedstrijd wordt normaal gezien nooit gerecupereerd in de extra tijd. Sinds de komst van de VAR is de extra tijd af en toe al wat langer, maar 10 minuten die erbij komen is redelijk ongezien. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat ze zich bij Eupen bekocht voelen.

© photonews

Al hebben ze het ook een beetje over zichzelf uitgeroepen. De uitblinker van de dag is de schlemiel van de dag geworden. Eupen-doelman Nurudeen leek lange tijd de held te worden bij Eupen. Met enkele goede parades hield hij Okereke (x2), Ricca en De Ketelaere van een doelpunt en in het slot had hij ook nog een fantastische zweefduik in petto op een schot van Rits. Maar in de laatste 15 minuten (extra tijd bijgerekend) lag hij tot tweemaal toe 5 minuten op de grond met krampen. Daardoor bleef Van Driessche doorspelen en moest Nurudeen zich uiteindelijk toch nog voor de tweede keer gewonnen geven.

Een nieuwe tendens in het Belgische voetbal? Wordt ongetwijfeld vervolgd..