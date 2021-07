VAR bepaalde mee de tien minuten blessuretijd in Club - Eupen... en hield niet eens rekening met tijdrekken

De blessuretijd bedroeg in Club Brugge - Eupen liefst tien minuten. Ook de VAR hielp mee om de duur van de extra tijd te bepalen. Van Driessche liet nadien nog eens drie minuten overspelen, vanwege een blessurebehandeling bij de bezoekende doelman. Club maakte alsnog 2-2.

Als we denken aan de VAR, dan denken we aan het bestuderen van al dan niet juiste scheidsrechterlijke beslissingen als het gaat over strafschopgevallen, doelpunten en rode kaarten. Volgens Het Nieuwsblad stond de VAR vanuit Tubeke ook vierde ref Arthur Denil bij om de blessuretijd te bepalen tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen.

VAR checkt de klok bij oponthoud

Bij elk oponthoud houdt de VAR de klok in de gaten en wordt er tijd aangerekend. Dat gebeurde voor vijf wisselmomenten (2,5 minuut), drie blessurebehandelingen (4 minuten), een lange VAR-interventie (3 minuten) en een technisch probleem met een oortje van een assistent (1 minuut). Zo werd finaal aan de tien minuten blessuretijd gekomen.

Er werd dus niet eens tijd bijgetel voor tijdrekken, een optie die de scheidsrechter uiteraard ook altijd heeft. Wel kwam er door de krampen bij Nurudeen uiteraard behoorlijk wat tijd bij.