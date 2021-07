Eupen-coach Krämer onder de indruk van zijn ploeg na gelijkspel tegen Club: "Dat is niet normaal"

Stefan Krämer heeft in zijn eerste wedstrijd als trainer van Eupen meteen voor een stunt gezorgd door 2-2 gelijk te spelen op het veld van Club Brugge, al had er misschien wel meer in gezeten.

Krämer zag in de eerste helft dat hij zijn pionnetjes goed gezet had op het veld van Club Brugge. "Het stond defensief goed en hadden ook enkele kansen op de counter. Dat is het spel dat we willen spelen met een goede organisatie en snel de omschakeling vinden", doet hij uit de doeken.

Al ging het in het openingskwartier van de tweede helft wel fout toen Club op voorsprong kwam. "Ze waren veel beter en wij wat slaperig. Maar we werden daarna terug wakker en kwamen terug in de wedstrijd. Het is bijna abnormaal voor dit team om zo terug te komen tegen een ploeg zoals Brugge", was hij zelf verbaasd.

"Morgen zullen we blij zijn met dit punt, maar nu zijn we teleurgesteld. We waren zo dichtbij een stunt en drie punten. Maar uiteindelijk spelen we tegen het beste team van België, ik denk niet dat veel ploegen dit resultaat zouden neerzetten", besluit hij fier.