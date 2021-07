Club-Eupen leverde een wel heel onverwachte man van de match op

De Eupense doelman Abdul Nurudeen wierp zich op het veld van Club Brugge op tot man van de match.

De 22-jarige Ghanese doeman zit al sinds 2017 bij Eupen maar het is pas zijn tweede wedstrijd tussen de palen voor De Panda's. Vorig seizoen speelde hij ook in het 1-1 gelijkspel tegen Waasland-Beveren, verder haalde hij op twee matchen na de selectie zelfs niet.

Maar de nieuwe trainer Stefan Krämer zag wel wat in Nurudeen. "Hij zit hier misschien al lang, maar ik ken hem nog maar zes weken", lachte de Duitse oefenmeester op de persconferentie. "Op training liet hij al enkele heel goede dingen zien. Hij heeft fantastische kwaliteiten en kan nog beter worden als hij aan zijn werkpunten werkt. Ik vond hem de beste man op het veld", looft Krämer zijn doelman. "Dat vond ik nu ook, dan zijn we het daar toch over eens", treedt Philippe Clement hem bij.

Nurudeen kon meermaals Eupen behoeden van een doelpunt. Mooie parades op pogingen van Okereke (x2), De Ketelaere en een fantastische parade op een schot van Rits in het slot van de reguliere speeltijd.

Al begon hij zich daarna ook op te werken tot schlemiel van de wedstrijd. Tot tweemaal toe ging hij op de grond liggen met krampen. Dat het spel zo lang stillag, leverde 10 minuten blessuretijd op. En dat Nurudeen in die blessuretijd zijn tijdrekkunstje nog eens overdeed, zorgde ervoor dat er zelfs 13 minuten over werden gespeeld.