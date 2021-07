Mata zelfkritisch na de nodige problemen met N'Dri: "Ik ben ook geen buitenaardse speler hé"

Clinton Mata was kritisch na het late gelijkspel van Club Brugge tegen Eupen. Voor zijn ploeg, maar ook voor zichzelf.

De aanvallend ingestelde verdediger speelde niet de beste match en dat besefte hij ook. De reden? Een zekere N'Dri bezorgde hem heel wat problemen, zeker in de eerste helft.

"Het is een heel goeie speler en ik ben ook geen buitenaardse speler hé", zuchtte Mata. "Het zal nog gebeuren dat ik zulke matchen speel. En in het algemeen: het was niet onze dag."

Over die 14 minuten extra tijd wou hij niet echt spreken. "Zij hebben gespeeld met hun wapens... Voor de rest denk ik dat het aan ons was om de match dood te maken. Zij komen twee keer en scoren ook twee keer. We weten dat we dat moeten oplossen."