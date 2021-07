Ook in het Brugse kamp meningen verdeeld over 10 minuten blessuretijd: "Hoop dat dit geen nieuwe trend wordt"

Het gespreksonderwerp na Club Brugge-Eupen was natuurlijk de tien minuten extra tijd én de gelijkmaker van Charles De Ketelaere in de dertiende minuut van de blessuretijd.

"Of het terecht was? Ik heb nog nooit meegemaakt dat een doelman drie keer krampen heeft", steekt Club Brugge-trainer Philippe Clement van wal op de persconferentie na het duel tegen Eupen.

"Ik heb het tijdens de wedstrijd nog tegen de scheidsrechter gezegd dat ze echt wel veel tijd aan het rekken waren. Gelukkig was hij correct om die minuten er ook bij te tellen. Al hadden we ook zonder het tijdrekken kansen genoeg gekregen om te winnen", oordeelt Mats Rits.

"Nog geen 35 minuten effectieve speeltijd"

Al vindt Clement het geen goede evolutie in het voetbal dat er telkens zoveel tijd wordt bijgeteld. "Ik hoop alleszins dat het geen trend wordt. De UEFA is bij jeugdreeksen aan het beoordelen of er niet gewerkt kan worden met effectieve speeltijd. Als we naar deze wedstrijd kijken, denk ik niet dat we aan 35 minuten effectieve speeltijd komen in de tweede helft. En zeker niet aan 45 minuten, inclusief die extra tijd", verduidelijkt Clement.