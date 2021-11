Volg OH Leuven - KV Oostende vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Drie punten scheiden OHL en KVO, in het voordeel van de kustploeg. Een kans voor de Leuvenaars dus om die kloof te dichten wanneer Oostende vrijdagavond op bezoek komt. OHL kruipt stilaan uit het dal, terwijl KVO nog wel in de middenmoot staat, maar aan het afglijden is.

Beide ploegen hebben de punten dus nodig. Leuven is al vijf matchen ongeslagen: een straffe statistiek voor een ploeg die nog altijd bij de vijf laatsten staat in de rangschikking. Het speelde dit seizoen al veel te vaak gelijk. Ook vorige week bij Anderlecht. Gezien het wedstrijdscenario had OHL daar moeten winnen. Thuis tegen KVO dan maar een nieuwe poging wagen om de drie punten te pakken. © photonews Ondanks het vertrek van verschillende sterkhouders loodste coach Blessin Oostende naar een zorgeloos seizoensbegin, maar de laatste matchen is het thema steeds hetzelfde: zijn ploeg schiet te laat wakker. Als het dat nog een paar keer herhaalt, zou het kunnen dat de onderste regionen alsog lonken. Tijd om die trend te keren dus. Ondanks de vele draws geniet OHL dus het betere momentum en bovendien kan coach Brys beschikken over een volledig fitte kern. Bij Oostende pakten ze behoorlijk wat kaarten in de vorige wedstrijd tegen Mechelen en dat resulteert in de schorsingen van Koziello, Ndicka en Gueye. Daarnaast zijn McGeehan, Boonen en Osifo geblesseerd. Bij een overwinning van OHL kan u 1,9 maal uw inzet verdienen bij BETFIRST! Een overwinning van KVO levert 3,55 maal uw inzet op en een gelijkspel zelfs 4,1 maal uw inzet!