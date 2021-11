Hoeveel druk kan er op een wedstrijd staan? Op die tussen Zulte Waregem en Beerschot staat er in ieder geval heel veel druk. Voor beide teams.

Zulte Waregem en Beerschot zullen het op vrijdag en zaterdag ook wel gezien hebben: OH Leuven won, Seraing won én Cercle Brugge won. En dus is het aan Essevee en De Mannekes om ook te winnen.

Anders begint het er voor beide ploegen plots nog viezer uit te zien. Mogelijk regeert de 'angst' en krijgen we een gelijkspel waar niemand mee opschiet.

Van Aken, Sørmo en Sissako zijn nog out bij de thuisploeg, terwijl De Bock geschorst is. Bij de bezoekers is de coach geschorst, maar blaken de spelers van fitheid.

Deze jongens nemen het morgen op tegen Beerschot! 🔥



❌ Van Aken, Sørmo en Sissako zijn out met een blessure

❌ Laurens De Bock is geschorst#ZwaBee pic.twitter.com/A34HBxhYyy — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) November 27, 2021

