Beerschot recht de rug en wint in eigen huis van KV Kortrijk

Na 15 minuten leek het een 'walk in the park' te worden voor KV Kortrijk, maar Beerschot knokte zicht terug in de partij. Dankzij twee prachtige doelpunten worden zo de drie punten thuis gehouden.

De wedstrijd begon met een paar minuten vertraging omwille van een loshangend doelnet, maar dit was gelukkig geen voorbode van een slechte wedstrijd.

1ste helft

De bezoekers begonnen furieus aan de wedstrijd en duwde Beerschot terug tegen het eigen doel. Het kon niet anders of dit resulteerde in een vroeg doelpunt. Moreno schoot op doel, dit week af op het been van Dom en dwarrelde zo over het hoofd van Biebauw in doel.

Een reactie van Beerschot kwam er niet direct, het was zelfs KV Kortrijk dat nadrukkelijk op zoek ging naar het tweede doelpunt. KV Kortrijk zag wel zijn doelpuntenmaker, Moreno, geblesseerd uitvallen nadat hij hardhandig op de grasmat terechtkwam na een goede en correcte interventie van Biebauw.

Exact op het halfuur was Beerschot daar ineens. En hoe? Avenatti jaagde de bal in de kruising en zo stonden de bordjes terug in evenwicht. Het doelpunt dat Beerschot duidelijk nodig had om vertrouwen te tanken. Want vlak voor de rust kwam de thuisploeg zowaar op voorsprong. Shankland gaf de bal aan Sebaoui die prachtig afwerkte. De jongeling van Beerschot ramde de bal via de onderkant van de lat tegen de touwen. Zo ging de thuisploeg met een 2-1 voorsprong de rust in.

2de helft

Beerschot ging op hetzelfde elan verder in de 2de helft. Met veel drang naar voren en goed combinatiespel probeerden ze hun voorsprong uit te bouwen. Zo kregen ze nog goede kansen via Shankland, De Smet en vertolkte vooral Sebaoui een hoofdrol in de aanvalsgolven. KV Kortrijk was helemaal uit zijn sas en kon hier weinig tegenover zetten.

In de 73ste minuut werd Ilias Sebaoui gewisseld. Helemaal leeg gespeeld verliet hij het veld onder luid applaus en aanmoedigen. Het lijkt erop dat ze op Beerschot een nieuwe smaakmaker hebben gevonden.

Beide doelmannen hadden nadien niet veel werk meer. Zowel Biebauw als Ilic moesten nog één grote parade doen. Biebauw kreeg in het slot nog een applauswissel en zo bleven de drie punten op het Kiel.

Een verdiende en deugdoenende zege voor Beerschot die zo de rug terug recht in een (tot nu toe) desastreus seizoen.