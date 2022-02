KVM kent geen genade met Vanderhaeghe bij terugkeer naar KVO en moet in strijd om play-offs niet achterom kijken

De eerste taak van Yves Vanderhaeghe bij zijn terugkeer als KVO-coach was een bezoek aan Mechelen. Dat had echter helemaal geen zin om cadeautjes uit te delen en verwende vooral de eigen fans. Over het halen van de top acht lijkt Malinwa zich steeds minder zorgen te moeten maken.