Vanderhaeghe 'juiste man op juiste plek' maar wel meteen stevige nederlaag: "Grootste werkpunt zelf goals maken"

Yves Vanderhaeghe is terug KVO-trainer. Zijn terugkeer ging wel gepaard met een stevige nederlaag op het veld van KV Mechelen. Niet meteen die gewenste binnenkomer. Desondanks geloven ze er in Oostende rotsvast in dat Vanderhaeghe de man is die de club naar het behoud kan loodsen.

De analyse van Vanderhaeghe na de 3-0: "Ik heb de spelers gezegd dat ze de nederlaag moeten aanvaarden, omdat ze tegen een tegenstander speelden die scherper was. Het was de derde wedstrijd in een week en ik zag dat sommige jongens moeite hadden met het tempo. Ik vond dat we goed georganiseerd waren in het eerst halfuur en dat Mechelen vrij regelmatig de lange bal moest spelen doordat wij goed druk zetten."

Tot dan liep het nog prima. "In het laatste kwartier van de eerste helft was het vaker man tegen man en liepen we te veel achteruit. Juist voor rust scoorde Mechelen dan. Ik zal wel een paar mooie reacties in de tweede helft, maar veel te weinig om aanspraak te maken op een punt. We hebben vooral aan de bal veel te weinig gebracht."

Zware kalender

Over zijn terugkeer naar KVO kan Vanderhaeghe enkel aanhalen dat het allemaal heel snel is gegaan. "Ik ben eigenlijk nog maar één dag weer trainer. We weten dat we nog een zware kalender hebben, maar ik heb de groep gezegd om daar niet naar te kijken. Elke match moet gespeeld worden."

Vanderhaeghe weet wel reeds wat de grootste opgave voor Oostende zal worden in het verdere verloop van het seizoen. "Ons grootste werkpunt zal het creëren van kansen en het maken van doelpunten zijn. We hebben deze week twee keer de nul gehouden, deze keer krijgen we er drie binnen. Maar waar we het meest moeten aan werken, is zelf goals maken."

Deze week accenten leggen

Anton Tanghe getuigde over hoe de nieuwe coach het aanpakte in aanloop naar de verplaatsing naar Mechelen. "Hij heeft het gewoon motiverend gehouden. Op één dag kan hij ook nog niet veel doen. We zullen komende week volop op zijn accenten werken. Ik denk wel dat hij iemand is dat iets kan bijbrengen. Hij heeft het vorig seizoen bij Cercle ook gedaan. Hij is zeker de juiste man op de juiste plaats."