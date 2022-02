Vrancken blijft op zijn hoede ondanks de prima zaken die KVM doet: "We moeten niet te hoog van de toren blazen"

Bij elk van zijn drie recente zeges deed KVM een prima zaak in het klassement. Wouter Vrancken wil het vel van de beer echter nog niet verkopen. Zijn ploeg heeft zes punten meer dan de nummer 8, het ziet er dus meer dan goed uit om play-off 2 te halen. Verder dan dat kijkt Vrancken niet.

Ook tegen KVO pakte KV Mechelen dus de volle buit. "Ik ben heel tevreden met de wedstrijd die we gespeeld hebben. Het was nog een beetje zoeken in het eerste halfuur. Op zich kwam er wel geen enkele bal richting ons doel. In het verleden gingen we de dingen forceren als we er moeilijk doorkwamen. Zo speel je jezelf uit de wedstrijd en dan ga je fouten maken. Deze keer zijn we rustig gebleven en vonden we de openingen."

Dat was wel een uitdaging. "Oostende speelde heel compact. Als je dan in dat blok speelt, kmt er heel veel druk op de bal en maak je het uzelf moeilijk. We hebben dan toch de juiste openingen gevonden en nadien liep het alsmaar beter. In het laatste kwartier van de eerste helft waren er heel mooie uitgespeelde acties kan. We zijn op ons elan blijven doorgaan, we hebben het supergoed gedaan."

De top acht is nog altijd onze ambitie

Spelers waar Vrancken minder tevreden over is, zijn er eigenlijk niet. "Ik kan veel namen van spelers noemen die een heel goede wedstrijd speelden." Bij Vrancken zul je echter niet horen dat de doelstellingen verlegd dienen te worden. Play-off 1 is al zeker geen begrip dat hij in de mond neemt. "De top acht is nog altijd onze ambitie. Er zijn nog altijd veel ploegen die meedoen voor die top acht. Het gaat nog een strijd worden."

Het is uiteraard aan hem om zijn ploeg scherp te houden. "We moeten niet te hoog van de toren blazen. Integendeel, we moeten met de voet op de grond blijven en spelen zoals we net gedaan hebben. Ook in de defensieve omschakeling, in de minder leuke momenten, deed iedereen zijn taak. We proberen met iedereen deze lijn door te trekken en niet bezig te zijn met welk doel dan ook."