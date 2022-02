🎥 Poeier in winkelhaak zet titel 'man van de match' van Schoofs in de verf: "We weten dat dat zijn kwaliteiten zijn"

Wat een buskruit heeft Rob Schoofs in de benen! Zijn poeier in de winkelhaak was hét moment van KV Mechelen - KV Oostende. Schoofs is niet enkel vanwege die knal de man van de match, al geeft dat doelpunt er wel een extra glans aan.

Rob Schoofs was alom tegenwoordig in de thuiswedstrijd van KV Mechelen tegen KVO. Cruciale factor in de combinaties, belangrijk met infiltraties, technisch goed en ook het overzicht behoudend. Dan hadden we het nog niet over zijn kopbal op de dwarsligger, zijn assist voor de 2-0 met de hoekschop en uiteraard zijn pegel in de linkerbovenhoek die de 3-0 opleverde.

Kortom: veel goede acties van Schoofs in het duel der KV's, maar vooral die ene knal sprak tot de verbeelding. "Grote klasse van Rob", vond ook Thibaut Peyre. "We weten dat hij daartoe in staat is, we weten dat dat zijn kwaliteiten zijn. Dat was heel zichtbaar in deze wedstrijd. Het was een heel goede trap."

"Iedereen zal het over dat doelpunt van Rob hebben", wist ook Wouter Vrancken, die als trainer vanuit een collectief oogpunt eigenlijk de 1-0 het mooiste doelpunt van. "Los daarvan staat wel het feit dat het natuurlijk een wereldgoal is van Rob." De ultieme bekroning van diens sterke prestatie, de titel 'man van de match' absoluut waard.