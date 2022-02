Rob Schoofs doet uitgerekend in jubileummatch alle monden openvallen: "Ik maak alleen maar wereldgoals"

De wereldgoal van Rob Schoofs zaterdagavond: voor zo'n moment komen mensen naar het voetbal. Als er iets bijzonder gebeurt op een voetbalveld, zie je dat dikwijls ook aan de gelaatsuitdrukkingen. De fantastische goal van Schoofs maakte alles en iedereen bij KV Mechelen extra blij.

"Ik heb maar twee keer gescoord dit seizoen, het zijn wel twee doelpunten die gezien mogen worden. Ik had de ruimte en ging dus voor de trap. De bal draaide weg van de keeper. Daar droom je van, zoiets kan je niet plannen. Er komt ook een beetje geluk bij kijken. Veel mooier zullen ze niet binnenvliegen. Het is een mooie zege met mooie doelpunten: een mooie avond", was Rob Schoofs helemaal voldaan.

150ste wedstrijd voor Mechelen

Uitgerekend in zijn jubileummatch speelde hij dit klaar: het was zijn 150ste wedstrijd voor KV Mechelen. "Honderdvijftig matchen kunnen spelen bij dezelfde club, dat is een mooie mijlpaal. Dat doelpunt is de kers op de taart. Ik ben er blij mee, en ook met mijn 150ste match. Dat is toch een mooie verwezenlijking. Ik heb al veel meegemaakt hier. Hopelijk kunnen kunnen we ook in de toekomst mooie dingen doen."

© photonews

Zal deze treffer hem meer bijblijven dan zijn lob tegen Mignolet? "Nu is het 3-0, tegen Brugge was het de winninggoal. Dat zijn andere omstandigheden. Het was tegen Club het doelpunt van de drie punten, nu was het al ons derde doelpunt. Ik zal dus toch die van tegen Brugge verkiezen. Die van vanavond is wel één van de mooiste doelpunten uit mijn carrière."

Statistieken opkrikken

Schoofs gaf overigens ook de assist voor de 2-0 tegen KVO. "Ik ben blij dat ik mijn statistieken kan opkrikken. Nu Storm er niet bij was, was het aan de rest om zijn rol over te nemen en die een beetje te verdelen over iedereen."

Het had zelfs nog beter kunnen uitdraaien: voor rust scoorde Schoofs zowaar ei zo na met het hoofd. Zijn kopbal strandde op de lat. "Het was een goede pass van Jordi Vanlerberghe. Ik wilde de bal over de keeper deviëren, maar stond iets te kort bij de korte hoek. Naar de verste hoek mikken was beter geweest." Maar muggenziften is nergens voor nodig. "Ik maak alleen maar wereldgoals", lacht Schoofs.