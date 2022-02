Frey ziek, Samatta rood maar Antwerp pakt met 10 toch de zege op het veld van Seraing na doelpunt in minuut 90+2

Op het nippertje noemt men dat. Bloed zweet en tranen heeft het gekost maar Antwerp heeft met 0-1 gewonnen op het veld van Seraing.

Antwerp begon zonder een zieke Michael Frey tegen Seraing. Wat de Zwitser precies had, was niet bekendgemaakt maar hij kon wel nog in de tribune zitten. Bij Seraing moest het gevaar, zoals elke week, van het duo Maziz-Mikautadze komen.

Dietsch baas

De bezoekers begonnen zoals verwacht als beste ploeg aan de partij maar scoren lukte niet. Dietsch ontpopte zich tot held van de eerste heft met verschillende reddingen, al mocht Samatta uit twee grote kansen toch minstens één doelpunt gemaakt hebben. Ook Miyoshi vond de jonge Fransman op z'n weg, die onklopbaar was in de eerste helft.

© photonews

En zolang het 0-0 bleef, mocht Seraing hopen op één puntje of meer. Mikautadze en Maziz wisselden elkaar af als aangever en afwerker maar slaagden er ook niet in om echt grote kansen te creëren op de counter.

Samatta en de VAR

Antwerp was in de tweede helft minder dominant en werd niet geholpen door scheidsrechter Denil. Na een stevige, maar vooral onhandige, tackle van Samatta op Bernier wachtte hij even om een oordeel te vellen maar gaf hij de Tanzaniaan toch nog een rode kaart.

De VAR probeerde Denil tot de orde te roepen en liet hem naar het scherm komen. Maar nadat hij de beelden nog eens kon bekijken, bleef Denil bij zijn oordeel en mocht Samatta toch gaan douchen.

© photonews

Ondanks dat mannetje meer, lukte het Seraing niet om aanvallender meer op de mat te brengen. Toch werd het opnieuw gevaarlijk toen de VAR Denil naar het scherm nadat Dessoleil Seraing-aanvaller Douane tegen de grond werkte. De jonge ref bleef echter bij zijn eerste oordeel en floot geen strafschop.

Door alle VAR-interventies kreeg Antwerp maar liefst 8 minuten extra om de zege over de streep te trekken maar ze hadden er slechts anderhalve nodig. Almeida besloot aan de tweede paal op doel en kreeg de bal via Kilota én Dietsch in doel. Heel veel meeval voor Antwerp, maar dat zal hen niet kunnen deren.

© photonews

Door de thrillerzege kruipt Antwerp toch drie punten dichter bij Union en blijft het enigszins de druk behouden (op 7 punten van de leider). Seraing blijft nog altijd een ruime voorsprong behouden op Beerschot maar kan plaats 16 verder zien uitlopen dit weekend.