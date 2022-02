Wissel in de basiself heeft gevolgen: "Dit was het beste Antwerp dat ik al zag sinds Nieuwjaar"

Royal Antwerp FC zette tegen Seraing een sterke collectieve prestatie neer. Met Faris Haroun in het basiselftal.

Op een verschrikkelijk slecht veld speelde Antwerp collectief een sterke wedstrijd. “Met snel aanvallend voetbal, veel druk naar voren, goede combinaties ook. Dit was het beste Antwerp dat ik al zag sinds Nieuwjaar”, zegt Patrick Goots aan GVA.

Opvallend was dat Faris Haroun zijn eerste basisplaats kreeg. “Met Faris zat er alleszins meer evenwicht in de ploeg. Hij cijfert zich volledig weg ten dienste van het elftal, doet heel veel vuile meters, loopt defensieve gaten van anderen dicht en recupereert veel. Je ziet ook vaak hoe hij puur op ervaring rust kan brengen op de juiste momenten.”

Volgens Goots doet Haroun de ploeg, maar vooral Radja Nainggolan beter spelen. “Die krijgt dankzij Haroun alle ruimte en vrijheid om voluit voor de opbouw te kiezen. Een Radja die iets hoger speelt, rendeert. Nainggolan was vrijdag gewoon top, net als tegen Kortrijk. Zelfs bijna zo goed als die match tegen Anderlecht, toen hij superieur was.”

“Dat is de Radja die Antwerp nodig zal hebben in de Champions' play-offs. Ik ben nu dus zeer benieuwd naar de keuze van Priske tegen KV Mechelen. Hij gaat knopen moeten doorhakken. Yusuf is voor mij een certitude. Maar én Birger én Radja én Haroun, dat gaat niet. Met alle respect voor Verstraete, maar op basis van de moeilijke match op Seraing kies ík dan voor Haroun en Radja.”