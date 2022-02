Michael Frey wel op de tribune, maar niet op het veld bij Antwerp

Een opvallende afwezige gisteren bij Antwerp was Michael Frey. De topscoorder van Antwerp was wel mee afgereisd, maar zat op de tribune.

Het had een ideale match geweest voor Michael Frey gisteren. Weinig ruimte, veel bikkelen en een Antwerp dat (vooral in de eerste helft) op de helft van Seraing aan het voetballen was. De topschutter van Antwerp was er echter niet bij.

Frey zat wel in de tribune, maar bleek geblesseerd te zijn aan zijn elleboog en niet helemaal wedstrijdfit. De aanvaller zou deze week wel de trainingen kunnen hervatten en zou fit zijn voor de partij tegen KV Mechelen van volgende week zondag.