Seraing voelt zich bestolen tegen Antwerp: "Als we die penalty krijgen, winnen we misschien"

Seraing-trainer Jean-Louis Garcia was niet blij na de confrontatie tegen Antwerp. De Spanjaard zag zijn ploeg in de slotfase verliezen en meent dat ze een penalty hadden moeten krijgen.

“Er is veel frustratie en ook wat woede, omdat die penalty niet gefloten werd. Sinds ik hier ben, zijn alle VAR-beslissingen in ons nadeel geweest. Iedereen zei dat het penalty was en de ref gaf hem niet. Maar dat mag geen excuus zijn voor ons gebrek aan concentratie bij die vrije trap waarop de goal viel, al ben ik niet zeker of er wel een fout op Nainggolan aan vooraf ging", zei hij bij zijn analyse.

Garcia zag zijn ploeg meer verdienen. "Het is frustrerend, want we hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen een topclub als Antwerp. In het begin hebben we afgezien, maar daarna kwamen we steeds beter in de match. Met 11 tegen 10 geloofden we zelfs in de zege. Het is heel zuur om dan met lege handen achter te blijven. Als we die penalty krijgen, winnen we deze wedstrijd misschien. De ref stond 5 minuten voor het scherm om dan te beslissen dat het geen penalty is. Ik heb het gevoel dat ons een prestigezege ontnomen is.”