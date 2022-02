Overwinning doet deugd bij Ritchie De Laet: "Zelfs op deze koeienwei probeerden we te voetballen"

Het heeft geduurd tot in de blessuretijd, maar Anderlecht kon dan toch met de zege aan de haal gaan op het veld van Seraing.

Ritchie De Laet lag in de eerste helft mee aan de basis van enkele goede kansen voor Antwerp maar de bezoekers kwamen niet tot scoren. "Het had 0-3 moeten staan na de eerste helft", foeterde De Laet na afloop bij Eleven Sports.

Wat vooral opviel is dat Antwerp ondanks het zware veld de combinatie bleef zoeken. "Iedereen zegt altijd dat we te veel met de lange bal spelen en te weinig voetballen. Wij willen ook voetballen en hebben dat vandaag getoond op een koeienwei. Dit veld is echt een schande. Dat voetballen is uiteindelijk goed gelukt en er zijn wel wat kansen uit gekomen maar afwerken lukte niet."

"We hadden totale controle over de wedstrijd en de kansen waren er maar we konden enkel niet afwerken. Dan weet je dat het opletten geblazen blijft op de counter, wat hen toch één of twee keer goed lukte. Uiteindelijk scoren we toch nog en is het gewoon een verdiende overwinning", aldus De Laet.