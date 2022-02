Brian Priske zag zijn ploeg ondanks lastige veld blijven zoeken naar openingen: "Deze prestatie was ongelooflijk goed"

Het was nagelbijten voor Brian Priske op de bank bij Antwerp. Eerst voor de rode kaart van Samatta, daarna voor een mogelijke penalty voor Seraing en uiteindelijk om toch nog in de 91e minuut op voorsprong te komen op het veld van Seraing.

De eerste helft van Antwerp was zeer goed, dat was Priske na 98 minuten speeltijd zeker niet vergeten. "Zeker in de eerste helft verdienden we 2 of 3 doelpunten. De prestatie was ongelooflijk goed toen en de mentaliteit van de jongens was schitterend."

Over die mentaliteit gaat de Deen verder om het verdere verloop van de wedstrijd te analyseren. "Iederen heeft zijn kwaliteiten getoond maar bij 0-0 blijft het lastig, zeker als je met 10 valt. Dan moet je mentaliteit tonen en dat hebben de jongens gedaan met onder andere Dinis (Almeida) en een zeer goede kapitein. Faris Haroun heeft dit seizoen nog niet al te veel in de basis gedaan maar deed het heel goed", aldus Priske.

© photonews

Na het verlies tegen Union vorige week, had Antwerp de drie punten nodig om toch nog enigszins in het spoor te blijven van de leider. "Elke match is belangrijk in de titelrace. Vandaag hebben we gewonnen op een veld dat een schande is, nemen we twee dagen rust en gaan we er maandag opnieuw tegenaan", besluit de Antwerp-trainer.