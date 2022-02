Radja Nainggolan wordt in zijn onderbroek gezet door de fans van Seraing

Antwerp kon gisteren pas in het slot het verschil maken tegen Seraing. Toch moest het mooiste moment nog komen.

Nainggolan lag aan de basis van de winst. Niet alleen door zijn sterke partij, maar ook door een slim uitgelokte vrije trap in het slot van de wedstrijd. Toch moest het mooiste en grappigste moment nog komen. De fans van Seraing riepen Nainggolan naar de tribune om de voormalige Rode Duivel en vedette van AS Roma te groeten. Nainggolan liep met alle plezier naar de fans en ging met hen op de foto. Eén van de fans van Seraing slaagde er zelfs in om zijn short te bemachtigen. Nainggolan gaf deze met plezier aan de supporter en ging zo in zijn onderbroek naar de kleedkamer.