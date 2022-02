OH Leuven met ferme comeback op en over Cercle Brugge naar play-offplaats

OH Leuven en Cercle Brugge konden allebei een prima zaak doen bij een overwinning en helemaal naar boven beginnen kijken. Reden genoeg tot vrank en vrij voetbal?

Woensdag won OH Leuven aan Den Dreef tegen Genk in een inhaalduel en was zo tot op twee punten van Cercle Brugge gekomen. Wie won, kwam play-off 2 (voorlopig) binnen. Bij de Leuvenaars wel vier nieuwe namen: Tamari, Malinov, Ouaedraogo en Patris vervingen Chakla, Shengelia, Özkacar en Keita.

Pittige eerste helft

Ook bij de bezoekers drie nieuwe namen tussen de lijnen: Kanouté, Deman en Velkovski. Vooral het ontbreken van Dino Hotic door ziekte was een slok op de borrel voor Thalhammer. Vanhoutte (hersenschudding) was er ook niet bij, Lopes zat op de bank.

Beide teams begonnen met veel vuur aan de wedstrijd. Dat leverde gedurende de hele eerste helft het nodige gehakketak en een aantal keren ook welk wat akkefietjes op - onder meer Al-Tamari ging een paar keer ten gronde en probeerde op die manier de show te stelen, al kwam hij steevast van een kale reis terug. Het topsportelement gekoppeld aan sierlijke bewegingen: het leek bijwijlen paaldansen, maar de match had meer om het lijf.

In het derde kwartier kregen we namelijk ook de eerste doelpunten, in drievoud. De 0-1 en de 1-1 leken daarbij bijzonder hard op elkaar. Een insnijdende speler met een prima schot (Deman/Al-Tamari), een keeper die de bal maar half kan afwenden (Runarsson/Didillon) en een man die de rebound van dichtbij binnentikt (Matondo/Maertens).

Leuven aan de arbeid

Het slotakkoord van de eerste helft was echter voor de bezoekers: Denkey kon een door zichzelf versierde vrije trap uiteindelijk makkelijk en mooi binnenkoppen, goed voor een 1-2 voorsprong bij de koffie.

Werk aan de winkel dus voor de Leuvenaars. Veel werk hebben, maar het blijven uitstellen is niet meteen een uitdrukking die in het woordenboek staat van ene Marc Brys. De oefenmeester van OH Leuven stuwde zijn troepen in de tweede helft meteen vooruit en iets voorbij het uur leverde dat ook op.

Een mooie aanval was het, met een dito voorzet van De Norre en ook een propere afwerking van Sory Kaba - al stond die wel moederziel alleen om de gelijkmaker binnen te koppen. Enkele minuten later was Al-Tamari erdoorheen en kon hij de 3-2 binnenwerken - met dank aan de VAR, die opnieuw zijn tijd nam.

Een uppercut voor groen-zwart, dat daar niet meer van kon herstellen. Integendeel: de Leuvenaars kregen nog een paar kansjes om de score te doen oplopen en drukten Cercle achteruit. In de stand wipt Leuven op en over Cercle naar de achtste plaats in de stand.