Al-Tamari matchwinnaar: "Dat was wel even stress, maar ..."

Mousa Al-Tamari was de matchwinnaar in OH Leuven - Cercle Brugge. Na minutenlang wachten zag hij de 3-2 door de VAR alsnog goedgekeurd worden. "Ik wist dat het geen buitenspel was, maar dan is het toch wat wachten."

“Natuurlijk geeft het stress als je een paar minuten moet wachten op de VAR om het doelpunt goed te keuren”, aldus Al-Tamari na de zege van de Leuvenaars tegen Cercle Brugge. “In de eerste helft had de VAR misschien ook eens kunnen gaan kijken voor een tik aan mijn adres.”

Fans van belang

“Maar alles bij elkaar moeten we het niet over de VAR hebben of over de arbitrage. Het belangrijkste is dat we konden winnen en dat is gebeurd. De fans ondersteunen me enorm en dat doet enorm veel deugd.”

“Het is ook het gevolg van hard werken. Als je hard gaat werken, dan kan je beloond worden en dan kan je goed spelen. Het was een belangrijke wedstrijd voor ons, we wilden die wedstrijd zeker winnen en dat is ons gelukt.”