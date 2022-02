Marc Brys roemt twee last-minute basisplaatsen: "Goed staande gehouden"

Bij OH Leuven toch een paar verrassende namen in de basis, met name in de defensie. Al had dat ook gewoon zijn redenen.

Soufiane Chakla ontbrak in de selectie van Marc Brys, tijdens de opwarming viel ook Cenk Özkacar nog uit bij de Leuvenaars. En dus stonden er met Louis Patris en Dylan Ouédraogo twee verrassende namen in de defensie. "Ze wisten beiden pas vandaag dat ze zouden moeten gaan spelen en hebben het heel goed gedaan. Dit is een pluim voor de hele ploeg", aldus Marc Brys. Geen risico's "Chakla was ziek voor de wedstrijd en Özkacar gaf bij de opwarming aan dat het niet zou gaan. Hij wilde geen risico's nemen, want had tegen Genk al last van de hamstrings - het is een drukke week voor ons." "Matondo is een rappe spits. Daarom kreeg Patris de voorkeur op Ngawa. Hij heeft zich goed staande gehouden, al was het voor hem natuurlijk even zoeken."