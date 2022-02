Coaches reageren na spektakelpartij #OHLCER: "Verliezen match in vier minuten" vs "Dat heeft hen gebroken"

OH Leuven wist de punten thuis te houden tegen Cercle Brugge na een echt spektakelduel. Beide coaches reageerden achteraf duidelijk.

"We hebben de match verloren op vier minuten in de tweede helft. We hadden de match in handen in de eerste helft, ook al hadden we het moeilijk om het op de flanken gesloten te houden", aldus Dominik Thalhammer van Cercle Brugge.

"Na de pauze hadden we controle, maar kregen we de 2-2 binnen. Even later viel ook de 3-2. We verdienden hier misschien een puntje, maar we hebben teveel technische fouten gemaakt en dan betaal je dat cash."

Hoog niveau in eerste helft

Marc Brys was dan weer een tevreden coach na de zege: "We zaten onmiddellijk sterk en goed in de match, met veel overwicht en het gebruiken van de ruimtes die ze lieten op de flanken. We hebben veel gevaarlijke situaties gecreëerd, maar daar te weinig rendement uitgeput."

"We speelden op hoog niveau in die eerste helft, maar deden er te weinig mee. In de tweede helft was het moeilijker en stroever. Hun kwaliteit is soliditeit en power, we zochten naar een oplossing. De 2-2 heeft hen wat gebroken, na de 3-2 hebben we goed geconsolideerd."