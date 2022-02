Union is dan toch te kloppen: STVV doet wat de topclubs niet konden, Vanzeir antiheld met late penaltymisser

Genk, Club, RSCA en Antwerp waren er allen niet in geslaagd Union een halt toe te roepen. STVV speelde het wel klaar in het Dudenpark, vooral op basis van een goede organisatie. Nadat Brüls er op strafschop 0-1 van maakte, bleef de leider zelfs met lege handen achter.

De toon werd nochtans onmiddellijk gezet: Union eiste het balbezit op en nam volop het initiatief. Dat hoort uiteraard bij de nieuwe status van de ploeg als leider in de Belgische competitie. De Brusselaars dwongen ook enkele gevaarlijke fases in de rechthoek af. Grote kansen gaf het Truiense blok echter niet meteen weg.

© photonews

STVV toonde dus ook waarom het een moeilijk te bekampen tegenstander kan zijn: het groeide in de match en liet ruim tien minuten voor de pauze zelfs de voorlopig beste kans noteren. Lavalée veroverde de bal op links en passte op Hayashi, die in de korte hoek Moris tot een goede redding dwong.

Het verloop van de eerste helft gaf al de indruk dat dit wel eens een lastige opdracht kon worden voor Union en dat verminderde er na de pauze niet op. Kandouss legde Klauss neer in het strafschopgebied, Brüls zette de elfmeter overtuigend om (0-1).

© photonews

Het blok zetten, zo het duo Vanzeir-Undav uit de match houden en zelf op voorsprong komen: het lijkt hét recept om Union te verslaan. Alleen zijn er nog weinig ploegen in geslaagd om dit tot een goed einde te brengen. STVV was wel aardig op weg om dit te doen, Moris moest zelfs nog een verre knal van Bauer vanonder de lat halen.

Ook in de slotfase bleef Union verstoken van een gelijkmaker, al kreeg het daar nog een unieke kans toe. Lapoussin dwong met een dribbel in de zestien nog een strafschop af, Vanzeir knalde de elfmeter hoog over. Union heeft uiteraard nog een ruime marge in de stand, al zal deze nederlaag wel knagen. Voor STVV is dit dan weer één van de hoogtepunten van het seizoen.