STVV pronkt met scalp van de leider en heeft ook mededogen: "Ik wens Union titel toe, Otto Rehhagel deed het ook"

Gaan winnen op het veld van leider Union: wat een dag voor STVV. Het was dan nog niet eens onverdiend. Uiteraard hadden ze zich in Sint-Truiden opgeladen voor deze opdracht. Wat na de match ook wel bleek, is dat ze Union het beste toewensen.

"We hebben goed het blok gezet. In de eerste 15 minuten toonden we iets te veel respect. Nadien zijn we goed in de match gekomen. Beide teams wilden winnen. Onze tweede helft was zeer goed. We kwamen voor na een terechte penalty en hadden nog een tweede keer kunnen scoren. Nu moesten we vechten tot het einde. Een groot compliment aan de ploeg, de mentaliteit was super", had Hollerbach lof voor zijn spelers.

Robert Bauer was één van de steunpilaren. "Vanuit heel Europa is er aandacht voor Union dat als promovendus zo goed presteert", beseft de verdediger. We wisten dat iedereen naar deze match keek. We konden vanaf de eerste minuut tonen hoe sterk we zijn. De laatste weken zijn we gegroeid. Iedereen vecht nu voor mekaar."

Stevig geheel

STVV is nu veel meer een stevig geheel. "Als iemand een steek laat vallen, staat er iemand anders recht om die op te rapen. Zelfs tegen Charleroi waren we niet de mindere. We kunnen trots zijn op wat we de laatste weken bereikt hebben." Wat dacht Bauer bij de strafschop voor Union? "We speelden zo goed en dan krijgen we in de laatste minuten zo'n domme penalty tegen. Godzijdank waren de voetbalgoden aan onze zijde."

Ook wel mooi: ook al speelde Bauer bij de tegenstander, hij leefde mee met Dante Vanzeir, die de late elfmeter miste. "Ik weet dat het een moeilijke situatie is: de negentig minuten zijn voorbij, je staat onder zo'n grote druk om die penalty te nemen. We weten allemaal wat voor een goede voetballer Dante is, ik denk niet dat dit te veel impact op hem zal hebben."

Kaiserslautern achterna

Ook onder de coaches is er veel respect. "Ik wens mijn collega het beste", wendde Bernd Hollerbach zich tot Felice Mazzù. "Ik wens Union de titel toe. Otto Rehhagel deed het in Duitsland ook al: hij promoveerde in de tweede klasse met Kaiserslautern om nadien meteen de landstitel te pakken. Mazzù doet het super bij Union."