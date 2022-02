Wesley Sonck is duidelijk: "Union verdiende in de slotfase een tweede penalty"

Union SG ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen STVV. In het slot waren er twee discutabele penaltyfases.

Union kreeg een strafschop in een duel tussen Hashioka en Lapoussin, maar daar leek het alsof er niets aan de hand was. Hashioka leek zijn tegenstander niet te raken.

De bal ging echter wel degelijk op de stip, maar Dante Vanzeir kegelde de bal over doel. Geen gelijkmaker voor Union.

Even later werd Millan in de rug gelopen door opnieuw Hashioka. Nu kwam er echter geen strafschop, terwijl dat er veel meer eentje was dan de fout ervoo.

“Dit leek me meer penalty dan daarnet”, zei Wesley Sonck bij Eleven Sports. “Het is niet te geloven. Onze Franstalige collega's zeggen het ook, dit is honderd procent penalty.”