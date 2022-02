Union-spelers likken de wonden na plotse tegenvaller: "Ons niet laten meeslepen door negativisme"

Na die weken van enkel positief nieuws moet dit hard aankomen bij de Union-spelers. Negativisme is echter niet aan de orde, want het blijft uiteraard prachtig wat de promovendus dit seizoen al gerealiseerd heeft. Zo snel mogelijk die draad opnemen dus maar.

"Ik ben wat gedegouteerd, want we hebben duidelijk niet op ons niveau gespeeld", zegt Teddy Teuma over de wedstrijd tegen STVV. "De precisie ontbrak in de passes, de intensiteit in de duels. Maar goed, het kan al eens een keertje minder zijn. We kunnen niet elk weekend top zijn, ook al zou ik dat graag willen. We stuitten op een goed georganiseerd Sint-Truiden."

De knop omdraaien

Het is zaak om dit niet mentaal te laten nazinderen. "We mogen ons niet laten meeslepen door negativisme. We moeten snel de knop omdraaien", weet Teuma. Eenzelfde geluid bij Bart Nieuwkoop. "Soms loop je eens tegen een nederlaag aan, maar we moeten hier niet door van slag geraken en moeten gewoon hetzelfde doen als voorgaande weken."

Snellere balcirculatie

Een defensief blok moeten ontfutselen, is ook één van de moeilijkere dingen in het voetbal. "In de laatste fase van de reguliere competitie gaan we nog tegen ploegen uitkomen die het meer gesloten houden", waarschuwt Teuma. "We moeten leren van deze nederlaag." Bart Nieuwkoop heeft de oplossing klaar: "Het is een kwestie van sneller die bal te laten gaan. En zo ook meer beweging te krijgen, met positiewissels."

De Nederlander vindt niet dat Union het automatisch moeilijk krijgt als het zelf de bal heeft. "Soms worden we afgeschilderd als een counterploeg, maar ik denk dat we dat niet zijn. We kunnen wel uit onszelf goed voetbal laten zien."

De 10 op 12 tegen de topploegen had Nieuwkoop sowieso niet doen zweven. "Je bent trots op de punten die je gehaald hebt tegen de topclubs en die doen meer als je ook een thuiswedstrijd tegen STVV wint. We hadden niet verwacht dat we zomaar eventjes de laatste acht wedstrijden ongeslagen door zouden komen. Zelf denk ik er helemaal niet zo makkelijk over."