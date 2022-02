De bekende STVV-aanwinsten: Klauss geeft critici lik op stuk en... daar is ook Kagawa! "Een fantastische voetballer"

STVV strikte deze winter twee bekende aanwinsten: João Klauss en Shinji Kagawa. Klauss is in onze competitie geen onbekende vanwege zijn Standard-periode en Kagawa is uiteraard een wereldvoetballer (geweest?) met reeds een schitterende carrière.

Klauss kreeg een eerste basisplaats op het veld van leider Union. De Braziliaan speelde meteen met veel energie en dwong de strafschop af die leidde tot de overwinning. "Ik ken mijn kwaliteiten. Sommigen bij Standard dachten dat ik niet voldoende kwaliteiten had, maar ik weet wat ze zijn. Ik kan het niveau in 1A - en misschien nog een hoger niveau - wel aan, dat heb ik nu bewezen aan de mensen die dachten van niet."

Eén ding wil KLauss wel benadrukken: zolang hij voor de Rouches uitkwam, kon hij steeds op de steun van de fans rekenen. "Zelfs in de mindere momenten bij Standard zijn de supporters altijd achter mij blijven staan. Ik had geen probleem met hen. Het zijn mensen binnen de club die mij richting uitgang duwden."

Geen twijfel over klasse Kagawa

Shinji Kagawa heeft dan weer de eerste invalbeurt op een Belgisch voetbalveld achter de rug. Betekent dit dat we de Zuid-Koreaan de komende weken vaker aan het werk gaan zien? "Jullie weten dat het geen kwestie is van kwaliteiten, maar van wedstrijdfitheid", onderstreept STVV-coach Hollerbach. "Shinji heeft tijd nodig. Zijn kwaliteiten, zijn klasse: daar hoeven we het zelfs niet over te hebben, daar twijfelt niemand aan."

"Hij is een fantastische voetballer", strooit Hollerbach verder met lof. "Hij gaat nog wel de kans krijgen om dat ook te tonen." Daar hoopt Klauss ook op. "Shinji is een superkerel. Sinds zijn komst is hij onmiddellijk beginnen werken. Hij is zeer bescheiden. Nog zo hard werken, terwijl hij alles al bewezen heeft in zijn carrière... Hij is een voorbeeld voor ons. Ik hoop de volgende wedstrijden met hem samen te kunnen spelen."