Een wereldgoal van Laurent Depoitre was genoeg voor AA Gent om de drie punten weg te kapen in Eupen

Een wereldgoal, een rode kaart en inefficiëntie voor doel. De drie ingrediënten die AA Gent de drie punten bezorgde in Eupen.

AA Gent kon op bezoek bij Eupen terug rekenen op Ngadeu die terug was van de Afrika Cup. Bij Eupen stond Jeggo voor het eerst in de basis en ook Müsel, Alloh en Magnée kwamen aan de aftrap.

1ste helft

AA Gent nam direct het heft in handen en ging nadrukkelijk op zoek naar de drie punten. Dit resulteerde in een voorsprong na 15 minuten. De Sart met een prachtige voorzet en Depoitre nam de bal direct op slof. Prachting doelpunt van de spits.

Eupen kon hier nauwelijks iets tegenover zetten en AA Gent ging met een verdiende voorsprong de rust in.

2de helft

Eupen ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker in het begin van de tweede helft. Dit onder aanvoering van de twee invallers N'dri en Nuhu die zich lieten opmerken. Al waren de beste kansen voor AA Gent vooral via een bedrijvige Depoitre en een goede kopbal van Tissoudali. Op dat moment was AA Gent al wel met 10 komen te staan. Dit na een tackle van Samoise. Deze rode kaart leek toch wel heel streng.

Prevjlak kon via een vrije trap de gelijkmaker binnenschieten, maar het feestje ging niet door. Visser zag een fout gebeuren in de muur en keurde het doelpunt af. Op dat moment had Eupen helemaal het laken naar zich toe getrokken.

In de 86ste minuut kreeg AA Gent een fantastische mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een prachtige één twee tussen Odjidja en Castro-Montes die tot bij Tissoudali kwam, maar deze mikte onbegrijpelijk op een Eupens been. De zoveelste gemiste kans van AA Gent dat echt een efficiëntieprobleem heeft.

Eupen probeerde nog, maar kwam niet meer tot scoren. Zo slaagde AA Gent erin om drie belangrijke punten te pakken in de Oostkantons.